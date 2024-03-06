Экономический рост РФ: президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой назвал причины и особенности в условиях санкций

Эксперт Владимир Косой назвал причины экономического роста России

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Центра экономики инфраструктуры, Владимир Косой, обратил внимание на то, что экономический рост Российской Федерации происходит в условиях санкций. Он выделил две основные причины, способствующие данному явлению.

Фото: yenizaman. az/posts/quotmoody39squot-ve-quotfitchquot-rusiyanin-reytinqlerini-endirib-2022-03-03-103428

Во-первых, государство активно инвестирует деньги в экономику через различные каналы, такие как государственные заказы на оборонную промышленность, субсидирование бюджетных ставок и выплаты населению. Эти активные государственные инвестиции стимулируют развитие отраслей экономики.

Во-вторых, согласно мнению эксперта, бизнес в России продолжает активно функционировать. Отмечается, что в условиях санкций российские предприниматели стали более ориентированы на внутренний рынок и внутренние процессы.

"Российские бизнесмены оказались запертыми, в том числе из-за санкций, внутри российской экономики. Если раньше многие воспринимали работу в России как некий выезд на вахту из теплых краев в Италии, в Испании или еще откуда-то, то теперь российский бизнес в большей степени сориентирован на то, что происходит внутри страны", — резюмировал Косой.