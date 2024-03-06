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Почти на 10% Хабаровский край за 2023 год увеличил торговый оборот с Китаем

2:18
Экономика

Торговля между Хабаровским краем и Китаем продолжает демонстрировать стабильный рост, по данным заместителя председателя правительства и министра экономического развития региона, Виктора Калашникова.

Почти на 10% Хабаровский край за 2023 год увеличил торговый оборот с Китаем
Фото: ru.freepik.com

Объем взаимной торговли за прошедший год увеличился на 9,8%, относительно предыдущего периода. Экспорт из Хабаровского края в Китай вырос на 7,1%, а импорт увеличился на 15,5% по сравнению с 2022 годом.

Важно отметить, что восстановление работы пунктов пропуска на территории региона после пандемийных ограничений сыграло значительную роль в увеличении товарооборота. Также произошли существенные изменения в структуре грузов, пересекающих границу, в частности, наблюдается переориентация транспортных потоков с западного на восточное направление.

Секторы лесопереработки, рыбной и сельскохозяйственной промышленности Хабаровского края стали основными поставщиками продукции в Китай. Перспективным направлением сотрудничества является развитие трансграничной электронной коммерции.

Создание условий для проведения таможенных процедур в электронном виде совместно с китайскими партнёрами поможет оптимизировать процессы экспорта и импорта.

Этот рост взаимодействия также сопровождается увеличением импорта инвестиционных товаров из Китая, таких как автомобили, специализированная техника, комплектующие и металлоконструкции через российские пункты пропуска. Была достигнута договоренность о транспортировке опасных грузов второй категории через совместный пункт пропуска Покровка — Жаохэ.

Хабаровский край видит перспективы для сотрудничества с Китаем в сфере агропромышленности, включая выращивание зерновых культур, развитие животноводства и экспорт пищевых товаров. Приоритетные направления включают в себя строительство пункта пропуска на острове Большой Уссурийский, увеличение туристических обменов, расширение грузового оборота и укрепление торгово-инвестиционных связей, а также развитие гуманитарных обменов в различных областях, сообщает transsibinfo.com.

Эта многоплановая кооперация способствует углублению экономических, социальных и культурных связей между обеими сторонами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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