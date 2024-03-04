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Банк России установил на 5 марта 2024 года официальный курс доллара на уровне 91,3534 рубля

Банк России повысил курс доллара на 5 марта до 91,35 рубля

2:18
Экономика

Банк России продолжает оперативно реагировать на изменения национальной и глобальной экономической ситуации, устанавливая новые официальные курсы валют.

Банк России повысил курс доллара на 5 марта до 91,35 рубля
Фото: smart-lab.ru

Так, на 5 марта 2024 года официальный курс доллара составил 91,3534 рубля, увеличившись на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Курс евро также повысился на 38 копеек и достиг отметки в 99,1061 рубля. Курс юаня увеличился на 2 копейки, составив 12,6478 рубля.

Подобные изменения происходят в контексте сложной геополитической ситуации, с которыми сталкивается не только российская экономика, но и мировая финансовая система. "Российская газета" рассмотрела кризисы прошлого, которые оказали значительное влияние на развитие экономических процессов.

1998 год ознаменовался началом финансовых кризисов в мировом масштабе. Российский финансовый рынок, как и многие другие, столкнулся с серьезными трудностями из-за сильной зависимости от иностранного капитала. Этот период стал отправной точкой для пересмотра стратегий развития и укрепления экономической стабильности.

2008 год принес настоящее потрясение мировой экономике в результате кризиса, вызванного крахом ипотечного рынка в США. Россия сумела подготовиться к этим вызовам, благодаря чему смогла справиться с последствиями без серьезных потерь.

2014 и 2020 годы также оставили свой след в истории экономики. Геополитические факторы и пандемия коронавируса стали новыми вызовами, с которыми столкнулись как наша страна, так и весь мир. Однако благодаря принятым мерам и компетентной экономической политике удалось минимизировать негативные последствия и извлечь уроки для будущего.

2022 год стал временем новых экономических испытаний, связанных с введением экономических санкций недружественными странами. Российские финансовые власти продемонстрировали готовность и способность эффективно реагировать на негативные тенденции, стабилизируя ситуацию на рынке.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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