Стоимость биткоина в понедельник, 4 марта, выросла на шесть процентов и впервые с 15 ноября 2021 года поднялась выше 65 тысяч долларов за единицу

Стоимость биткоина превысила $66 тысяч впервые с 2021 года

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс биткоина во время торгов достиг двухлетнего максимума, превысив отметку в 65 тыс. долларов. Предыдущий максимум был зафиксирован в ноябре 2021 года и составлял 68,9 тыс. долларов.

Фото: flickr.com by Jorge Franganillo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

За последние 24 часа курс биткоина увеличился на 5,26%. В 11:30 по московскому времени цена достигла отметки 65 тыс. долларов, но затем немного снизилась до 64,9 тыс. долларов в 11:36 мск.

Рост курса криптовалюты связан с принятием регуляторных мер в январе комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткойн. Благодаря этому крупнейшие инвесторы получили возможность легально приобретать криптовалюту, что стимулировало рост ее стоимости. С начала текущего года биткоин увеличился в цене более чем на 40%.

Биткоин представляет собой цифровые денежные средства, предназначенные для осуществления децентрализованных платежей без посредников, таких как банки.

Пользователи могут добывать биткоины, используя специализированное оборудование для выполнения сложных математических вычислений (майнинг). При этом они подтверждают валидность транзакций между другими участниками сети. За свою работу участники майнинга получают вознаграждение в виде новых биткоинов, которые вводятся в оборот.