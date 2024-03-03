На планете появится первый долларовый триллионер: Oxfam назвал претендентов

Oxfam назвал претендентов на титул первого триллионера

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международная организация Oxfam сделала смелое предположение о том, что в течение следующего десятилетия на Земле появится первый человек, чье состояние превысит один триллион долларов.

Фото: demo.creativesplanet.com

По данным Oxfam, за последний год пять самых богатых людей на планете увеличили свое общее состояние с $405 миллиардов до удивительных $869 миллиардов.

В своем докладе эксперты организации указывают на то, что в настоящее время миллиардеры контролируют семь из десяти крупнейших корпораций мира.

Среди бизнесменов, названных аналитиками Oxfam как потенциальные кандидаты на звание долларового триллионера, оказались: глава группы LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, основатель Oracle Ларри Эллисон и известный инвестор Уоррен Баффет.

Именно в таком порядке они заняли верхние позиции в рейтинге Forbes.