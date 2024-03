Уже 774 рубля за килограмм! в Ростове подскочили цены на масло и другие продукты

В Ростовской области в феврале наблюдался значительный рост цен на различные товары, в том числе на сливочное масло, согласно информации, опубликованной на портале Ростовстата. Отчет, опубликованный 29 февраля, содержал данные о средних ценах на различные товары и услуги в городах области.

Фото: "Butter and sugar melt together" by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.