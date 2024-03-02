Уже 774 рубля за килограмм! в Ростове подскочили цены на масло и другие продукты

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Сливочное масло в Ростовской области за месяц стало дороже на 20 рублей

1:06
Экономика

В Ростовской области в феврале наблюдался значительный рост цен на различные товары, в том числе на сливочное масло, согласно информации, опубликованной на портале Ростовстата. Отчет, опубликованный 29 февраля, содержал данные о средних ценах на различные товары и услуги в городах области.

Сливочное масло в Ростовской области за месяц стало дороже на 20 рублей
Фото: "Butter and sugar melt together" by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

С начала января цены на мясо говядины также выросли, достигнув 522,55 рубля за килограмм, что на 2,9% выше, чем в начале месяца. Баранина подорожала еще сильнее, увеличившись на 5,5%, до 637 рублей за килограмм.

Сливочное масло также подверглось значительному увеличению цен, увеличившись на 2,6% до 774,66 рубля за килограмм с начала января.

Цены на сыры выросли на пять рублей за килограмм, а цены на куриные яйца поднялись на ту же сумму, достигнув 135,4 рубля за десяток, сообщает rostovgazeta.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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