Если контролировать этот параметр, то можно обеспечить нормальный сбалансированный рубль: эксперт дает свои прогнозы

Эксперт по анализу финансовых рынков и макроэкономике Владимир Брагин в беседе с Pravda.ru отметил, что для обеспечения стабильности рубля необходимы определённые условия, включая снижение инфляции.
При текущих показателях инфляции и курсе в 100-110 рублей за доллар сохранение стабильности становится вызовом.
Брагин отметил эффективность контроля за выручкой экспортеров как один из факторов, влияющих на курс рубля. Он подчеркнул, что контроль над финансовым счетом экспортеров способствует сбалансированности рубля и снижению его волатильности.
Основной фактор, который может резко повлиять на курс рубля, это возможное снятие контроля за выручкой экспортеров, что может привести к оттоку капитала. Брагин подчеркнул, что другие факторы, включая цены на нефть, на данный момент оказывают меньшее влияние на курс рубля.
Однако резкое увеличение цен на нефть может создать избыток валютной выручки и спровоцировать укрепление рубля.
"В этом случае, конечно, будут вопросы избытка валютной выручки. Тут может быть ситуация сильного укрепления рубля, что как раз придется с этим что-то делать. Потому что сильное укрепление рубля тоже не очень правильное, потому что последствия этого создают риск сильного его ослабления и ценовой дестабилизации", — заключил эксперт.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.