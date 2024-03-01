Если контролировать этот параметр, то можно обеспечить нормальный сбалансированный рубль: эксперт дает свои прогнозы

Экономист Владимир Брагин рассказал о курсе рубля на 2024 год

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика Прогнозы и статистика

Эксперт по анализу финансовых рынков и макроэкономике Владимир Брагин в беседе с Pravda.ru отметил, что для обеспечения стабильности рубля необходимы определённые условия, включая снижение инфляции.

Фото: yenizaman. az/posts/quotmoody39squot-ve-quotfitchquot-rusiyanin-reytinqlerini-endirib-2022-03-03-103428

При текущих показателях инфляции и курсе в 100-110 рублей за доллар сохранение стабильности становится вызовом.

Брагин отметил эффективность контроля за выручкой экспортеров как один из факторов, влияющих на курс рубля. Он подчеркнул, что контроль над финансовым счетом экспортеров способствует сбалансированности рубля и снижению его волатильности.

Основной фактор, который может резко повлиять на курс рубля, это возможное снятие контроля за выручкой экспортеров, что может привести к оттоку капитала. Брагин подчеркнул, что другие факторы, включая цены на нефть, на данный момент оказывают меньшее влияние на курс рубля.

Однако резкое увеличение цен на нефть может создать избыток валютной выручки и спровоцировать укрепление рубля.