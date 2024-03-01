Лайфхак для мелкого бизнеса: именно эта система налогообложения подойдет лучше всего в 2024 году

Юрист Алексей Гатин: для мелкого бизнеса подойдёт упрощенная система налогообложения

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Алексей Гатин в беседе с Pravda.ru отметил, что для мелкого бизнеса наиболее простым вариантом является упрощённая система налогообложения, где ставка налога составляет 6% от всего дохода.

Фото: "Filing Taxes - 1040 Form" by Philip Taylor PT is licensed under CC BY 2.0.

Однако существуют и другие выгодные варианты, например, для определенных видов деятельности, таких как салоны красоты, которые попадают под так называемые патенты.

"Там оплачивается налог, исходя из среднестатистической суммы и он, как правило, более низкий, чем 6%-я система налогообложения со всего дохода", — говорит эксперт.

Отвечая на вопрос о возможности совмещения различных систем налогообложения для ИП, эксперт пояснил, что патентную и упрощённую системы можно комбинировать.

Однако общую систему налогообложения и упрощённую систему налогообложения совмещать нельзя. Поэтому важно внимательно изучить условия каждой системы налогообложения и выбрать оптимальный вариант с учетом специфики вашего бизнеса.