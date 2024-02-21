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Сервисы Qiwi перестали работать после отзыва лицензии у Киви банка

ТАСС: платёжная система Contact остановила работу после отзыва лицензии у QIWI банка

0:48
Экономика

Платёжные сервисы группы Qiwi прекратили работу на фоне отзыва лицензии у QIWI банка, сообщает ТАСС.

ТАСС: платёжная система Contact остановила работу после отзыва лицензии у QIWI банка
Фото: commons.wikimedia.org by Pear285 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

"Работа сервиса временно приостановлена",— говорится в сообщении оператора Contact.

Сообщается, что решение Центрального банка об отзыве лицензии негативно отразилось на доступности услуг пополнения "Киви кошелька".

Система Contact является одним из лидеров на мировом рынке денежных переводов. Международная сеть включает свыше 670 000 пунктов обслуживания в 186 государствах.

Агентство по страхованию вкладов проинформировало, что выдача страховых выплат вкладчикам QIWI банка начнётся не позднее 6 марта. Общая сумма компенсаций примерно составит 4,6 млрд рублей.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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