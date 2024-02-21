Сервисы Qiwi перестали работать после отзыва лицензии у Киви банка

Платёжные сервисы группы Qiwi прекратили работу на фоне отзыва лицензии у QIWI банка, сообщает ТАСС.
"Работа сервиса временно приостановлена",— говорится в сообщении оператора Contact.
Сообщается, что решение Центрального банка об отзыве лицензии негативно отразилось на доступности услуг пополнения "Киви кошелька".
Система Contact является одним из лидеров на мировом рынке денежных переводов. Международная сеть включает свыше 670 000 пунктов обслуживания в 186 государствах.
Агентство по страхованию вкладов проинформировало, что выдача страховых выплат вкладчикам QIWI банка начнётся не позднее 6 марта. Общая сумма компенсаций примерно составит 4,6 млрд рублей.
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