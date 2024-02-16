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ЦБ РФ принял решение оставить ключевую ставку на том же уровне — 16%. Что это значит для российской экономики?

ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 16%

1:44
Экономика

На последнем заседании Совета директоров было принято решение о сохранении ключевой ставки в РФ на уровне 16%.

ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 16%
Фото: Wikipedia by Центральный банк Российской Федерации (Банк России) is licensed under Общественное достояние

Ключевая ставка — это ставка, по которой Центральный банк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам. От её размера зависит, какие проценты будут по кредитам в экономике в целом. Изменение ключевой ставки — один из способов регулирования инфляции.

Центральный банк исходит из того, что сохранение повышенной ключевой ставки позволит купировать риск повышения инфляции, которая, впрочем, является низкой для России-около 4,5% в годовом выражении.

Высокая ключевая ставка имеет ряд очевидных негативных последствий для экономики.

1. Высокая стоимость кредитов. Если ключевая ставка высокая, то и кредиты для бизнеса и населения будут дорогими. Это может привести к снижению инвестиций и потребления. Проще говоря, "деньги не доходят до производителей и потребителей".
2. Снижение экономической активности. Дорогие кредиты могут стать препятствием для развития бизнеса и инвестиций, что в свою очередь может привести к замедлению экономического роста.
3. Увеличение уровня безработицы. Высокие процентные ставки могут привести к снижению спроса на товары и услуги, что может привести к сокращению рабочих мест.
4. Снижение доступности жилья. Высокие ставки по ипотечным кредитам могут сделать их менее доступными для населения, что может привести к снижению спроса на жилье.

Таким образом, Центральный банк под предлогом недопущения "перегрева экономики"способствует стагнации российской экономического роста, что особенно опасно в условиях "гибридной войны". 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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