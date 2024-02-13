Три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК)- одного из крупнейших предприятий тяжёлой промышленности Уральского региона были приватизированы в 1990-ые гг. по существенно заниженным ценам, не соответствовавшим себестоимости государственного имущества, пишет "Коммерсантъ".
Генеральная прокуратура усмотрела в решении Свердловского обкома, утвердившего решение о приватизации, признаки преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ "Превышение полномочий". Возможно наличие коррупционной составляющей в деле о приватизации ЧЭМК.
Челябинский электрометаллургический комбинат поставляет ферросплавы для нужд ВПК. Именно в связи с этим и возник вопрос о смене собственника и законности приватизации предприятия.
Владельцы комбината (группа ЧЭМК) настаивают, что их заводы не являются частью ВПК, поскольку поставляют продукцию не напрямую министерству обороны, а другим металлургическим заводам, изготавливающим продукцию, как военного так и гражданского назначения.
Решение Генпрокуратуры касательно ЧЭМК может стать юридическим прецедентом для пересмотра других решений по приватизации ключевых промышленных объектов на территории РФ.
Группа ЧЭМК заявляет, что заводы, о которых идет речь, не являются частью ВПК, а ферросплавы поставляют металлургическим предприятиям,
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