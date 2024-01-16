В России запустится в продажу новый бренд Christian Breton

В России начнет продаваться бренд французской косметики Christian Breton. Об этом сообщает Коммерсантъ.
Известно, что компания существует с 1970 года, она имеет около 17 оригинальных патентов. Считается, что ее средства могут сравниться с медицинскими препаратами.
Знаковой разработкой марки является линия Eye Priority. Она создана специально для ухода за кожей вокруг глаз.
Кроме того, Christian Breton предлагает линию для ухода за кожей лица и шеи.
Ранее сообщалось о том, что повышение ставок акцизов, а также подорожание спирта, материалов и логистики скажется на ценах на крепкий алкоголь. Производители водки, джина и виски уже сообщили в сети о повышении цен со следующего года. Он может составить 10%. Импортёры ожидают от поставщиков возрастания цены на 5-25%.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.