В России запустится в продажу новый бренд Christian Breton

В России запустят новый косметический бренд Christian Breton

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика Рынки

В России начнет продаваться бренд французской косметики Christian Breton. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Известно, что компания существует с 1970 года, она имеет около 17 оригинальных патентов. Считается, что ее средства могут сравниться с медицинскими препаратами.

Знаковой разработкой марки является линия Eye Priority. Она создана специально для ухода за кожей вокруг глаз.

Кроме того, Christian Breton предлагает линию для ухода за кожей лица и шеи.

Ранее сообщалось о том, что повышение ставок акцизов, а также подорожание спирта, материалов и логистики скажется на ценах на крепкий алкоголь. Производители водки, джина и виски уже сообщили в сети о повышении цен со следующего года. Он может составить 10%. Импортёры ожидают от поставщиков возрастания цены на 5-25%.