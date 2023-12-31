Латвия стала одним из крупнейших поставщиков игристого вина в Россию в 2023 году

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика Рынки

За январь-сентябрь 2024 года Россия поставляла игристые вина из Латвии, Италии и Литвы больше всего. Общая сумма поставок — более 200 млн долларов. Такую информацию приводят РИА Новости, ссылаясь на открытые источники.

Фото: Абзац by Сергей Лантюхов

Лидером по поставкам стала Латвия. Суммарный объём составил 105,43 миллионов долларов. Отмечается, что за 9 месяцев прошлого года Латвия поставила в РФ на порядок меньше вина — на 79,99 миллиона.

Объём поставок из Италии составил 55,4 млн долларов. Также в тройку попала Литва, она нарастила поставки в Россию за год — до 42,69 с 23,03 млн долларов.

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