Вице-премьер Белоусов назвал два способа борьбы с перегревом экономики

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов озвучил два способа борьбы с перегревом экономики. Во-первых, отмечает он, можно увеличить производство или сдерживание спроса, а во-вторых, сохранить темпы импортозамещения.

Фото: 4esnok.by

"Если экономика в определённой степени перегрета, с этим можно бороться путём увеличения производства, а можно — сдерживанием спроса", — заметил политик в беседе с изданием "Коммерсант".

При этом, добавляет он, если начинать процесс сдерживания спроса, то необходимо избежать "жёсткой посадки", то есть, чтобы спрос прекратил расти уже в начале следующего года. Таким образом, уверен Белоусов, по итогам 2024 года рост ВВП составит примерно 0,5-1,5% роста ВВП.

По мнению вице-премьера, необходимо поддерживать импортозамещение и проводить процесс переориентирования экспорта на новые рынки, которые наметились уже в этом году.