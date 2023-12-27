Сбербанк запустил в банкоматах внесение наличных без карты

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Сбер массово запустил в своих банкоматах функцию для пользователей, которые не носят карту. Подробности рассказала старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина.

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В дополнение к возможности снять деньги с помощью приложения СберБанк Онлайн во всех банкоматах появится функция приема наличных, а также опция внесения средств без карты.

"Речь идет о 98 процентах всего банкоматного парка Сбербанка. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать на экране банкомата опцию "Внести через СберБанк Онлайн", отсканировать появившийся QR-код с помощью смартфона с установленным мобильным приложением банка, подтвердить карту или счет зачисления и внести деньги в устройство" — рассказала Галкина.

Также она отметила, что после проверки средства сразу поступят на карту или на счет. В настоящее время 1,1 миллион человек каждый месяц снимают наличные в банкоматах Сбера.

Ранее сообщалось о том, что предпринимаемые американскими властями шаги по принятию закона, который позволил бы конфисковывать замороженные активы Центробанка России, в итоге могут серьёзно подорвать влияние Вашингтона в мировом масштабе. Подобные действия могут послужить стимулом для других государств размещать свои финансовые резервы в независимых банковских центрах и в других валютах, обходя доллар и евро.