Китай намерен попросить США снять санкции с российского "Арктик СПГ 2". Как пишет агентство Bloomberg, наложенные ограничения угрожают поставкам газа.
"Государственная компания Cnooc Ltd. и China National Petroleum Corp. имеют доли в проекте "Арктик СПГ-2" ПАО "НОВАТЭК" в России. Компании планируют просить об исключениях", — указали обозреватели агентства.
Уточняется, что введённые Вашингтоном ограничительные меры в отношении РФ угрожают поставкам сжиженного природного газа (СПГ).
Напомним, что санкции против "Арктик СПГ-2" были введены США в ноябре. При этом после начала специальной военной операции в США расширили ограничительные меры для фирм из России.
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