Bloomberg: Китай собирается попросить США снять санкции против СПГ из России

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай намерен попросить США снять санкции с российского "Арктик СПГ 2". Как пишет агентство Bloomberg, наложенные ограничения угрожают поставкам газа.

Фото: profile.ru

"Государственная компания Cnooc Ltd. и China National Petroleum Corp. имеют доли в проекте "Арктик СПГ-2" ПАО "НОВАТЭК" в России. Компании планируют просить об исключениях", — указали обозреватели агентства.

Уточняется, что введённые Вашингтоном ограничительные меры в отношении РФ угрожают поставкам сжиженного природного газа (СПГ).

Напомним, что санкции против "Арктик СПГ-2" были введены США в ноябре. При этом после начала специальной военной операции в США расширили ограничительные меры для фирм из России.