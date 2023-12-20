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Глава De Beers: отличить российский алмаз от другого на таможне почти нельзя

1:27
Экономика

Российские алмазы имею отличия от нероссийских. Отмечается, что во время проверки на таможне их почти нельзя отличить, соответствующее заявление сделал глава одной из самых крупных в мире по цене алмазодобывающих компаний De Beers Эл Кук. Также он привёл мнение о том, что система алмазов, производящихся в России до сих пор не установлена.

Глава De Beers: отличить российский алмаз от другого на таможне почти нельзя
Фото: openverse by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

Кук отметил, что любой среднестатистический таможенный агент, увидев один алмаз не сможет его оценить как российский, соответствующее заявление сделал он в интервью The Financial Times.

Таким образом, 18 января Европейский союз утвердил 12-й пакет санкций против РФ. Ограничения смогут быть введены на прямой или косвенный импорт. Кроме того, они могут быть введены на передачу алмазов из России. В пресс-службе российского президента Дмитрия Пескова сказано, что Кремль проведёт схемы обхода всех санкций.

В издании также отмечается, что De Beers повысила прогнозы реализации алмазов до 32-34 млн каратов с 30-33 млн каратов.

Ранее сообщалось о том, что Евросоюз согласовал новые санкции против России. Они согласовали 12-й пакет антироссийских санкций в прошлый четверг.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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