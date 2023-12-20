Глава De Beers: отличить российский алмаз от другого на таможне почти нельзя

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские алмазы имею отличия от нероссийских. Отмечается, что во время проверки на таможне их почти нельзя отличить, соответствующее заявление сделал глава одной из самых крупных в мире по цене алмазодобывающих компаний De Beers Эл Кук. Также он привёл мнение о том, что система алмазов, производящихся в России до сих пор не установлена.

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Кук отметил, что любой среднестатистический таможенный агент, увидев один алмаз не сможет его оценить как российский, соответствующее заявление сделал он в интервью The Financial Times.

Таким образом, 18 января Европейский союз утвердил 12-й пакет санкций против РФ. Ограничения смогут быть введены на прямой или косвенный импорт. Кроме того, они могут быть введены на передачу алмазов из России. В пресс-службе российского президента Дмитрия Пескова сказано, что Кремль проведёт схемы обхода всех санкций.

В издании также отмечается, что De Beers повысила прогнозы реализации алмазов до 32-34 млн каратов с 30-33 млн каратов.

Ранее сообщалось о том, что Евросоюз согласовал новые санкции против России. Они согласовали 12-й пакет антироссийских санкций в прошлый четверг.