Агентство Bloomberg узнало о возможном превентивном запрете РФ поставок урана в США. Отмечается, что прежде в палате представителей США одобрили запрет на импорт урана из России. В минувший понедельник, 11 декабря, его рассмотрел американский сенат. Тем не менее, тогда проект дальше не пошёл.
Однако принятия запрета это не исключает. К тому же, в настоящее время Москва предупреждает, что может пойти на превентивный запрет поставок.
"Российский поставщик продукции ядерного топливного цикла "Техснабэкспорт" (Tenex, "дочка" Росатома) предупредил клиентов из США о возможном превентивном запрете Россией экспорта ядерного топлива в ответ на аналогичный американский закон", — пишет агентство, ссылаясь на свои источники.
По мнению специалистов, после принятия запрет вступит в силу через 90 дней. Однако возможна и отсрочка до 2028 года.
Тем не менее, окончательное решение ещё не принято.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".