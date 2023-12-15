Bloomberg: РФ может превентивно запретить поставки урана в США

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Агентство Bloomberg узнало о возможном превентивном запрете РФ поставок урана в США. Отмечается, что прежде в палате представителей США одобрили запрет на импорт урана из России. В минувший понедельник, 11 декабря, его рассмотрел американский сенат. Тем не менее, тогда проект дальше не пошёл.

Фото: kt .kz

Однако принятия запрета это не исключает. К тому же, в настоящее время Москва предупреждает, что может пойти на превентивный запрет поставок.

"Российский поставщик продукции ядерного топливного цикла "Техснабэкспорт" (Tenex, "дочка" Росатома) предупредил клиентов из США о возможном превентивном запрете Россией экспорта ядерного топлива в ответ на аналогичный американский закон", — пишет агентство, ссылаясь на свои источники.

По мнению специалистов, после принятия запрет вступит в силу через 90 дней. Однако возможна и отсрочка до 2028 года.

Тем не менее, окончательное решение ещё не принято.