Глава Института региональных проблем не смог назвать точных причин подорожания яиц

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика Аграрный сектор Птицеводство

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв не обнаруживает явных факторов, объясняющих снижение производства птицы и куриных яиц.

Фото: commons.wikimedia. org by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Политолог отметил, что производство яиц представляет собой динамичный и ежедневный процесс. Журавлёв напомнил, что решение данной проблемы не требует много времени, в отличие от производства говядины.

"Почему нужно вносить импорт, если можно быстро организовать свое собственное производство?" — задался вопросом эксперт.

По его мнению, цены на яйца выросли по всей стране, включая Москву, не имея при этом экономической обоснованности. Он предположил, что сокращение производства яиц может быть связано с зимним периодом, но обычно это характерно для личных хозяйств, а не промышленного производства.

"Возможно, здесь какие-то действия производителей, стоит обратиться к антимонопольной службе", — предположил Журавлёв.

Директор Института региональных проблем отметил, что он понимает шаги правительства России, подчеркивая, что власти стремятся отменить пошлины для увеличения объема и снижения стоимости поставок.

Политолог считает, что в таком случае правительство "разрывает круг", не решая проблему увеличения собственного производства, сообщает inkazan.ru.

Эксперт заключил, что он не понимает, почему в стране "запустили это".

Стоит при этом напомнить, что с лета по сути по всей стране происходили вспышки птичьего гриппа.

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