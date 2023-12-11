Экономист Bloomberg Исаков оценил в 70% риск экономического спада в России

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Высокий уровень ключевой ставки, который установил Банк России, может ввести риск спада российской экономики. Об этом пишет главный экономист по РФ Bloomberg Economics Александр Исаков.

Фото: PUBLISHED BY Amanda Hansen https://www.wibestbroker.com/shares-up-buoyed-by-stellar-corporate-earnings-results/?amp

«По нашим оценкам, вероятность снижения деловой активности квартал к кварталу в следующие 12 месяцев превышает 70%», — сделал прогноз эксперт.

Кроме того, Исаков выделил, что в настоящее время существует высокая вероятность понижения активности предприятий. Она связана в первую очередь с перегревом в области строительства, а также финансовом сегменте и рознице. Исков заявил, что все этих секторы обладают повышенной чувствительностью к росту ключевой ставки Банка России.

«Вместе с тем, общий рост ВВП в 2024 году по нашим оценкам останется положительным и составит порядка 1%», — заявил экономист в публикации.



