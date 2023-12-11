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Экономист Bloomberg Исаков оценил в 70% риск экономического спада в России

1:00
Экономика

Высокий уровень ключевой ставки, который установил Банк России, может ввести риск спада российской экономики. Об этом пишет главный экономист по РФ Bloomberg Economics Александр Исаков.

Экономист Bloomberg Исаков оценил в 70% риск экономического спада в России
Фото: PUBLISHED BY Amanda Hansen https://www.wibestbroker.com/shares-up-buoyed-by-stellar-corporate-earnings-results/?amp

«По нашим оценкам, вероятность снижения деловой активности квартал к кварталу в следующие 12 месяцев превышает 70%», — сделал прогноз эксперт.

Кроме того, Исаков выделил, что в настоящее время существует высокая вероятность понижения активности предприятий. Она связана в первую очередь с перегревом в области строительства, а также финансовом сегменте и рознице. Исков заявил, что все этих секторы обладают повышенной чувствительностью к росту ключевой ставки Банка России.

«Вместе с тем, общий рост ВВП в 2024 году по нашим оценкам останется положительным и составит порядка 1%», — заявил экономист в публикации.

 

 
 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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