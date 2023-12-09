Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов рассказал, в какой валюте россиянам лучше и надёжнее всего хранить свои сбережения.
Эксперт отметил, что вид валюты будет зависеть от цели, с которой она приобретается. Так, для расчётов в конкретный период времени, например, в деловой или туристической поездке, лучше покупать чётко необходимую сумму, или чуть больше требуемого.
"Если валюта используется для формирования накоплений, нужно выбирать стабильные иностранные валюты, не сильно подверженные девальвации. В данной ситуации, кроме китайского юаня, можно рассмотреть вложения в гонконгский доллар и дирхам ОАЭ", — сказал Зарипов, которого цитирует Газета.Ru.
Экономист отметил стабильность указанных валют, и растущий спрос на них в России.
При этом Зарипов не советует приобретать индийские рупии, турецкие лиры или казахстанские тенге, поскольку они характеризуются слишком высокой волатильностью.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.