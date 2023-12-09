Экономист Зарипов: хранить сбережения лучше в юанях, дирхамах или гонконгских долларах

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов рассказал, в какой валюте россиянам лучше и надёжнее всего хранить свои сбережения.

Фото: Pravda.Ru / Екатерина Широкова

Эксперт отметил, что вид валюты будет зависеть от цели, с которой она приобретается. Так, для расчётов в конкретный период времени, например, в деловой или туристической поездке, лучше покупать чётко необходимую сумму, или чуть больше требуемого.

"Если валюта используется для формирования накоплений, нужно выбирать стабильные иностранные валюты, не сильно подверженные девальвации. В данной ситуации, кроме китайского юаня, можно рассмотреть вложения в гонконгский доллар и дирхам ОАЭ", — сказал Зарипов, которого цитирует Газета.Ru.

Экономист отметил стабильность указанных валют, и растущий спрос на них в России.

При этом Зарипов не советует приобретать индийские рупии, турецкие лиры или казахстанские тенге, поскольку они характеризуются слишком высокой волатильностью.