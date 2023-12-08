Минфин РФ представил прогноз по инфляции на следующий год: не более 5%

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Деньги

Согласно прогнозам Минфина России, уровень инфляции в стране в следующем году ожидается на уровне 4,5%. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в беседе с журналистами, как отмечает газета "Известия".

Фото: Телеграм-канал Ивана Охлобыстина

"Мы предполагаем немного более 4% — 4,5%", — отметил Силуанов в ходе выставочного форума "Россия" на ВДНХ.

Министр подчеркнул, что российское правительство корректирует все социальные выплаты в соответствии с прогнозируемым уровнем роста цен.

Согласно данным Росстата, за период с 1 по 4 декабря текущего года инфляция в России составила 0,07%, а с начала года — 6,79%.

В ходе форума "Россия зовёт!" глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что рост инфляции в последние месяцы, по его мнению, не является критическим. Он отметил, что темпы роста цен в стране "конечно", "превышают установленные цели". Тем не менее, министр отметил, что базовая готовая инфляция в октябре составила 5,5%, если исключить из расчета фрукты-овощи и бензин.

В ноябре Центробанк России утвердил цели и принципы своей денежно-кредитной политики на период 2024–26 годов. В Банке России подчеркнули, что основной целью является поддержание годовой инфляции близкой к 4%. Для достижения долгосрочной стабилизации темпов роста цен в следующем году требуется продолжительное сохранение строгих денежно-кредитных условий в российской экономике, подчеркнул регулятор.