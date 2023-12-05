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Уехавший из РФ экс-министр экономического развития Улюкаев похвалил работу Набиуллиной

0:57
Экономика

Покинувший Россию бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что Эльвира Набиуллина хорошо справляется со своей работой.

Уехавший из РФ экс-министр экономического развития Улюкаев похвалил работу Набиуллиной
Фото: Википедия

Близкий друг реформатора 90-х годов Егора Гайдара Улюкаев в интервью Екатерине Гордеевой* рассказал, что выскоко оценивает деятельность руководства Центробанка РФ. Он считает, что Эльвира Нибиуллина и Антон Силуанов справляются с ситуацией в условиях проведения СВО.

"Я считаю, что Набиуллина и Банк России в целом делают все правильно в той ситуации, в которой они оказались. Я не знаю, что я мог бы сделать лучше, чем они", — выразил своё мнение Улюкаев.

Ранее издание Politico признало Эльвиру Набиуллину разрушителем года за спасение эеономики России от последствий санкций Запада.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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