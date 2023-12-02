Экономика Калужской области "даже не чихнула" после отказа от мигрантов в ряде отраслях

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Весьма неожиданный итог ожидал экономику Калужской области после того, как там оказались от мигрантов сразу в нескольких областях работы.

Фото: "migrant workers" by Rex Pe is licensed under CC BY 2.0.

Раньше регион буквально страдал от наплыва граждан бывших советских республик, которые занимали не просто рабочие места, а занимали целые отрасли: пассажирские перевозки, строительную сферу и так далее. Но главное, они устанавливали собственные порядки, который основаны на принципе шариата, а не на российских законах.

И вот год назад терпение у властей закончилось — правительство Калужской области установило для мигрантов запрет для работы в ряде отраслей. Многие экономисты предрекали региону экономический крах, рост тарифов и цен и другие "катастрофы".

И что же мы видим? Неожиданный для пораженцев и ожиданный для адекватных россиян результат. Как сказал министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин, экономика региона "даже не чихнула".

В остальной России нужно этот опыт изучать и распространять. А тот, кто приезжает в нашу страну со своими уставами и законами, должен покинуть её, отмечает телеканал "Царьград".