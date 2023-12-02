Весьма неожиданный итог ожидал экономику Калужской области после того, как там оказались от мигрантов сразу в нескольких областях работы.
Раньше регион буквально страдал от наплыва граждан бывших советских республик, которые занимали не просто рабочие места, а занимали целые отрасли: пассажирские перевозки, строительную сферу и так далее. Но главное, они устанавливали собственные порядки, который основаны на принципе шариата, а не на российских законах.
И вот год назад терпение у властей закончилось — правительство Калужской области установило для мигрантов запрет для работы в ряде отраслей. Многие экономисты предрекали региону экономический крах, рост тарифов и цен и другие "катастрофы".
И что же мы видим? Неожиданный для пораженцев и ожиданный для адекватных россиян результат. Как сказал министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин, экономика региона "даже не чихнула".
В остальной России нужно этот опыт изучать и распространять. А тот, кто приезжает в нашу страну со своими уставами и законами, должен покинуть её, отмечает телеканал "Царьград".
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.