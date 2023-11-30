В России зафиксирован резкий рост спроса на ипотеку на вторичном рынке

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

После шока, вызванного поднятием ключевой ставки до 15%, на вторичном рынке жилья вновь был зафиксирован подъём спроса на ипотеку.

Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

После того, как ключевая ставка была поднята до 15% годовых, ипотечный рынок впал в состояние шока. Об этом заявил глава TYMY Алексей Майстренко.

Эксперт напомнил, что часть потенциальных покупателей решила повременить с приобретением жилья, а часть решила вместо вторички купить квартиру в новостройке в рамках льготных программ.

Тем не менее с 20 ноября эксперты фиксируют подъём спроса на ипотеку на вторичном рынке на 16%, сообщает Газета.Ru.

"Люди отошли от шока, вспомнили про рефинансирование, и сейчас стараются успеть оформить ипотеку до очередного повышения ставок, которое ожидается в середине декабря", — объяснил Майстеренко.

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