После шока, вызванного поднятием ключевой ставки до 15%, на вторичном рынке жилья вновь был зафиксирован подъём спроса на ипотеку.
После того, как ключевая ставка была поднята до 15% годовых, ипотечный рынок впал в состояние шока. Об этом заявил глава TYMY Алексей Майстренко.
Эксперт напомнил, что часть потенциальных покупателей решила повременить с приобретением жилья, а часть решила вместо вторички купить квартиру в новостройке в рамках льготных программ.
Тем не менее с 20 ноября эксперты фиксируют подъём спроса на ипотеку на вторичном рынке на 16%, сообщает Газета.Ru.
"Люди отошли от шока, вспомнили про рефинансирование, и сейчас стараются успеть оформить ипотеку до очередного повышения ставок, которое ожидается в середине декабря", — объяснил Майстеренко.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.