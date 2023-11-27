В 2024 году акциз на табак поднимут сильнее, чем планировалось

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым акцизная ставка на сигареты с 2024 года увеличится значительней, чем предполагалось ранее, — разница составит около 3%.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Согласно внесенным в июле изменениям, начиная с 1 января 2024 года акциз на сигареты и папиросы должен был составить 2 731 рубль за 1 тыс. штук плюс 16% от расчетной стоимости, определяемой на основе максимальной розничной цены, но не менее 3 709 рублей. Теперь акциз составит 2 813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% от расчетной стоимости, но не менее 3 820 рублей.