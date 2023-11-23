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Bloomberg: Валюты развивающихся стран укрепляются на фоне ослабления доллара

1:14
Экономика

Агентство Bloomnerg сообщает, что во вторник показатели бирж зафиксировали рост валют развивающихся стран.

Bloomberg: Валюты развивающихся стран укрепляются на фоне ослабления доллара
Фото: flickr. com

"При этом большинство латиноамериканских валют снизились из-за опасений, что недавнее ралли зашло слишком далеко и слишком быстро" — пишет Bloomberg.

Валютный индекс MSCI EM вырос на 0,2%. Вышедший во вторник протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США показал, что чиновники снова собираются действовать осторожно по отношению к ставке.

Как сообщает агентство, в Аргентине рост показали акции национальных компаний сразу после победы на выборах ультра-правового политика Хавьера Милея. Эксперты считают, что его план по населению долларами аргентинской экономики даст сильный подъем. Некоторые специалисты считают, что аргентинские акции, торгуемые в США, вернутся к показателям годового максимума.

Валюты развивающихся рынков растут с начала октября в связи с улучшением данных по инфляции в США. Ожидается прекращение повышения процентной ставки ФРС. Тем не менее, как пишет Bloomberg, для трейдеров в этом не будет выгоды.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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