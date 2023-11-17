В сентябре Россия повысила вложения в гособликации США до 73 млн долларов

Россия в два раза увеличила объем инвестиций в государственные облигации США в сентябре. Показатель увеличился до 73 миллионов долларов. Информация следует из документов Минфина США.

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Отмечается, что показатель повысился более чем в два раза относительно августа, объем вложений России в государственные бумаги США составил 31 миллион долларов. В июле он составлял 29 миллионов долларов, в июне — 33 миллиона долларов. Как сообщает Министерство финансов США, на долгосрочные гособлигации в российских инвестициях в сентябре ушел 61 миллион долларов, на краткосрочные — 12 миллионов долларов.

Известно, что в июне 2023 года президент США Джо Байден подписал закон о временном увеличении потолка госдолга до 1 января 2025 года.