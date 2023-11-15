Банк России может вновь повысить ключевую ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий, сообщила в среду, 15 ноября, заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова.
Такое серьезное заявление представитель ЦБ сделала в Казахстане, где сейчас проходит конгресс финансистов и банкиров, сообщает ТАСС.
"На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку очень ощутимыми шагами. При необходимости мы будем готовы сделать это вновь, если мы не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожидания ", — отметила Полякова.
Напомним, что 27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку — сразу на 2 п. п. До 15%, что сразу привело к снижению курса основных валют по отношению к рублю.
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