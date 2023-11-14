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Myśl Polska: между Польшей и Украиной разгорается транспортная война

0:57
Экономика

Между Польшей и Украиной разгорелся новый конфликт, заявил польский обозреватель Пшемыслав Пяста. По его словам, перевозчики из Варшавы стремятся защитить рынок от недобросовестных соседей.

Myśl Polska: между Польшей и Украиной разгорается транспортная война
Фото: Openverse by jonworth-eu is licensed under CC BY 2.0

Так, польские перевозчики недовольны, что украинцы используют страну как транзит, при этом занижая цены так, что все заказы уходят им. Тогда как бизнес из Польши оказался на грани разорения.

"Водители заблокировали своими грузовиками три прохода на границе с Украиной. Требование протестующих, очевидно, — защитить польский рынок от недобросовестной конкуренции со стороны восточной границы", — написал Пяста в статье для Myśl Polska.

При этом, дальнобойщики не довольны и действиями официальных властей. Перевозчики считают, что Варшава потакает соседям, и готова "отдать последнюю рубаху", невзирая на проблемы внутри страны.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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