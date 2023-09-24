Myśl Polska: радость для Польши — насолить России

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Польские политики предпочитают не обращать внимание на вред для страны от противостояния с Россией, заявил аналитик Богдан Куляс. По его мнению, подобного рода позиция "выходит боком" для страны.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как подчеркнул обозреватель, поляков совсем не интересует, что мир "движется" вперёд, и "счастье" Варшавы заключается в интересах Вашингтона.

"То, что мир движется вперёд, поляков особо не интересует. Наше счастье — счастье Америки. Наша радость — насолить России… Собственное счастье нас не интересует", — заявил обозреватель в статье для Myśl Polska.

По его мнению, тем временем державы не останавливаются в развитии. Так, Китай, Индия и Россия находят новые пути сотрудничества, тогда как "американо-индийский торговый маршрут" не даст Варшаве стать торгово-экономическим центром, лишь бы "насолить" российской стороне.

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