Польские политики предпочитают не обращать внимание на вред для страны от противостояния с Россией, заявил аналитик Богдан Куляс. По его мнению, подобного рода позиция "выходит боком" для страны.
Как подчеркнул обозреватель, поляков совсем не интересует, что мир "движется" вперёд, и "счастье" Варшавы заключается в интересах Вашингтона.
"То, что мир движется вперёд, поляков особо не интересует. Наше счастье — счастье Америки. Наша радость — насолить России… Собственное счастье нас не интересует", — заявил обозреватель в статье для Myśl Polska.
По его мнению, тем временем державы не останавливаются в развитии. Так, Китай, Индия и Россия находят новые пути сотрудничества, тогда как "американо-индийский торговый маршрут" не даст Варшаве стать торгово-экономическим центром, лишь бы "насолить" российской стороне.
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