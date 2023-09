Your browser does not support the audio element.

Польские политики предпочитают не обращать внимание на вред для страны от противостояния с Россией, заявил аналитик Богдан Куляс. По его мнению, подобного рода позиция "выходит боком" для страны.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.