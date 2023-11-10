Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) согласились ограничить реэкспорт в Россию важных товаров. Причём, речь идёт о тех товарах, которые использовались в военных целях на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление исполнительной власти Евросоюза (ЕС). При этом отмечается, что в настоящее время подобные меры рассматривает и Турция.
Как указали собеседники агентства, об этом событии также проинформировали представители Европейской комиссии (ЕК).
"Эти меры будут распространяться на прямой реэкспорт и означают победу союзников Украины, которые пытаются перекрыть поток военных товаров в Россию", — добавили авторы материала.
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