Bloomberg: ОАЭ ограничат реэкспорт в Россию ряда товаров

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) согласились ограничить реэкспорт в Россию важных товаров. Причём, речь идёт о тех товарах, которые использовались в военных целях на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление исполнительной власти Евросоюза (ЕС). При этом отмечается, что в настоящее время подобные меры рассматривает и Турция.

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Как указали собеседники агентства, об этом событии также проинформировали представители Европейской комиссии (ЕК).

"Эти меры будут распространяться на прямой реэкспорт и означают победу союзников Украины, которые пытаются перекрыть поток военных товаров в Россию", — добавили авторы материала.

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