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Кофе "Чибо" остается в чашках россиян под новым именем

1:20
Экономика

Популярный в России производитель кофе "Чибо СНГ" сменит название. Теперь бывшее подразделение немецкой Tchibo будет называться "Тибио". Это зонтичный бренд Tibio вместо Tchibo.

Кофе "Чибо" остается в чашках россиян под новым именем
Фото: Pic Courtesy: https://www.slashgear.com

Об этом говорится в письме, которое компания разослала ритейлерам вместе с материалами презентации нового бренда. Новый бренд Tibio был зарегистрирован в сентябре 2023 года. В "Чибо СНГ" уверили, что рецептура и технология производства кофе не изменятся, а дизайн упаковки сохранит "максимальную преемственность".

Ребрендинг будет проходить до конца 2023 года по мере вывода старой упаковки. Цветовая гамма упаковок и названия линеек Gold Selection и Gold Mokka сохранятся. Логотип Tibio в целом будет похож на Tchibo, а линейка Exclusive изменит название на Arabica Exclusive.

Об уходе из России четвертого по объемам производителя кофе в мире было объявлено в первой половине августа 2022 года. "Чибо СНГ" могла использовать бренды Tchibo и Davidoff до конца 2022 года. По истечении срока поставки могли продолжаться только под новым брендом.

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Автор Зоя Юдина
Зоя Юдина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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