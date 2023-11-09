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БЖФ-банк, ВБРР и Фора-банк опровергли информацию о приостановке выплат

0:50
Экономика

Три российских банка опровергли данные о приостановке выплат по вкладам. Ранее на сайтах финансовых учреждений появилась информация о заморозке выплат, что взбудоражило вкладчиков.

БЖФ-банк, ВБРР и Фора-банк опровергли информацию о приостановке выплат
Фото: https://phototass1.cdnvideo.ru/width/1200_4ce85301/tass/m2/uploads/i/596385.jpg

Как рассказали в call-центрах кредитных организаций, сведения явились следствием взлома. Об этом заявили БЖФ-банк, ВБРР и Фора-банк. Сейчас информация о приостановлении выплат уже удалена с сайтов, а банки публично опровергают фейки через СМИ.

Инцидент явился следствием хакерской атаки. Распространилась ли она другие финансовые учреждения РФ — пока неизвестно. Во всех трех банках подтвердили, что специалисты быстро устранили неполадки и сейчас упомянутые кредитные организации работают в штатном режиме.

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Автор Зоя Юдина
Зоя Юдина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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