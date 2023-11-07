Экс-глава ФАС Артемьев назначен президентом Петербургской биржи

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ). Информация об этом появилась на сайте биржи.

Фото: Официальный сайт Федеральной Антимонопольной Службы

Отмечается, что предыдущий президент СПбМТСБ, Алексей Рыбников, который возглавлял биржу с 2011 года, был вынужден свой пост покинуть. Сведений о других его назначениях нет.

Представители биржи также добавили, что на новый пост Игоря Артемьева назначили 3 ноября решением совета директоров СПбМТСБ.

Следует напомнить, что Артемьев является уроженцем Санкт-Петербурга. Прежде он был местным депутатом и работал в администрации города. После на протяжении 16 лет (с 2004 года) был руководителем ФАС.

В 2020 году он ушел в отставку, став помощником председателя правительства РФ Михаила Мишустина. От должности глава кабмина освободил Артемьева в минувшую пятницу.