Бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ). Информация об этом появилась на сайте биржи.
Отмечается, что предыдущий президент СПбМТСБ, Алексей Рыбников, который возглавлял биржу с 2011 года, был вынужден свой пост покинуть. Сведений о других его назначениях нет.
Представители биржи также добавили, что на новый пост Игоря Артемьева назначили 3 ноября решением совета директоров СПбМТСБ.
Следует напомнить, что Артемьев является уроженцем Санкт-Петербурга. Прежде он был местным депутатом и работал в администрации города. После на протяжении 16 лет (с 2004 года) был руководителем ФАС.
В 2020 году он ушел в отставку, став помощником председателя правительства РФ Михаила Мишустина. От должности глава кабмина освободил Артемьева в минувшую пятницу.
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