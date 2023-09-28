Экспорт урана из России в США остановился из-за страховки: цена бьет новый рекорд

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на уран установили новый рекорд, поднявшись до 70 долларов за фунт, что связывают с растущей неопределенностью в снабжении в связи с ростом потребности развивающейся атомной отрасли. Одним из факторов в этом сценарии стала приостановка экспорта урана из России в США, сообщает EADaily.

Фото: "File:RIAN archive 132603 Nuclear power reactor fuel assembly.jpg" by Ruslan Krivobok / Руслан Кривобок is licensed under CC BY-SA 3.0.

"На 25 сентября Trading Economics сообщило о достижении цены урана отметки в 70 долларов за фунт. Такие значения последний раз наблюдались в 2011 году, после аварии на японской АЭС "Фукусима-1"", — отмечает издание "Страна Росатом".

Подъем цен связывают с растущей неопределенностью в снабжении.

"Канадская компания Cameco прогнозирует уменьшение объемов производства в текущем году. Французская Orano приостановила работы после переворота в Нигере. Кроме того, экспорт ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США приостановлен из-за отсутствия страхового покрытия", — уточняет "Страна Росатом".

Подобная ситуация возникала более года назад, однако тогда удалось найти решение.

Пока нет прямых последствий остановки экспорта для поставок урана в США, судя по данным АИС судов. Грузы по-прежнему поступают на контейнеровозах класса 7 ARRS Line, и, например, судно Atlantic Navigator II ожидается в Санкт-Петербурге из Балтимора 30 сентября. Atlantic Project II и Atlantic Action II, отправившиеся из балтийского порта 4 и 12 сентября, должны прибыть в американские порты до конца месяца.

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