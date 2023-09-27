Путин: меры по топливу в России приняты, однако цены на бензин растут

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России, Владимир Путин, высказал мнение о необходимости более оперативной реакции на ситуацию с ценами на топливо в стране и подчеркнул важность тесного взаимодействия с нефтяными компаниями. В своем заявлении глава государства отметил, что предложенные меры должны быть эффективными, и подчеркнул важность того, чтобы компании осознавали свою ответственность.

Фото: wikimedia.org

"Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают. С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали," — подчеркнул президент.

Он также выразил уважение к экономике компаний, рассматривая их как "курицу, которая приносит золотые яйца." Однако призвал к более оперативной реакции на текущие события.

В связи с введением временного запрета на экспорт бензина и дизельного топлива правительством России 21 сентября для стабилизации внутреннего рынка, президент подчеркнул необходимость заблаговременного поиска решений проблем.

"Заранее можно и своевременно предложить эти варианты решения, и своевременно автоматически будем тогда реагировать на происходящие события при повышении, при понижении цен," — отметил он.

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