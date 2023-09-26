Решение о запрете экспорта дизельного топлива из России ввело танкеры в режим "ожидания"

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным системы автоматической идентификации судов (АИС), несколько десятков танкеров находятся в ожидании у российских портов после введения бессрочного запрета на экспорт бензина и дизельного топлива российским правительством. Это решение принято с целью обеспечения внутреннего рынка и снижения цен на топливо, сообщает EADaily.

Фото: Creativecommons

В черноморском регионе, включая порты Новороссийск, Туапсе, Тамань и Кавказ, находятся более 10 танкеров, которые временно остались без работы. Некоторые из судов продолжают загружаться в российских портах, однако дизельное топливо было основным продуктом экспорта, запрещённым правительством России с 21 сентября.

Часть из приостановленных судов принадлежит компании Beks Ship Management and Trading, контролируемой турецким предпринимателем Али Бекмежи. Она приобрела значительное количество танкеров в прошлом году и активно перевозила российские нефтепродукты до введения запрета.

Некоторые из судов остались в море, находясь в турецких водах, в то время как еще около десяти танкеров ожидают в балтийских портах России, включая Эстонию, и должны были зайти в Приморск или Усть-Лугу. Другие суда остановились в Санкт-Петербурге, а ещё шесть танкеров возвращаются в Россию и двигаются в Балтийском море.

Эксперты из компании Poten & Partners отмечают, что неопределённость сроков запрета на экспорт топлива из России оказывает влияние на рынок танкеров. В то время как брокеры Fearnley Securities считают, что в условиях продолжительного запрета более крупные танкеры могут переключиться на трансатлантические перевозки топлива.

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