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Bloomberg: этот шаг России станет встряской для всего мира

2:19
Экономика

Решение России запретить экспорт дизельного топлива и бензина чревато перебоями в поставках топлива накануне зимы. Однако насколько глубокими будут последствия, зависит от того, как долго продлится запрет, констатирует агентство Bloomberg.

Bloomberg: этот шаг России станет встряской для всего мира
Фото: Creativecommons

Отмечается, что в этом году Россия поставляла свыше одного миллиона баррелей дизеля в сутки и была крупнейшим в мире морским экспортёром. Такого объёма достаточно, чтобы удовлетворить спрос такой страны, как Германия.

Выпавшие поставки и последующий рост цен будут иметь значение не только для нефтеторговцев и водителей грузовиков. На дизельном топливе работают суда и железнодорожный транспорт. Кроме того, оно используется в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве.

По мнению авторов Bloomberg, поглощение всего объёма дизеля и бензина может оказаться непосильной задачей для российского внутреннего рынка. И часть их отправится на хранение, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

В ответ на запрет в северо-западной Европе резко выросла стоимость эталонных фьючерсов на дизельное топливо марки ICE Gasoil Crack относительно контрактов на сырую нефть, временно превысив 37 долларов за баррель и достигнув пятидневного максимума.

Стоит напомнить, что страны Евросоюза минувшей зимой ввели эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России морским путём. Кроме того, ЕС поддержал так называемый потолок цен на нефть, бензин, дизель и мазут из России.

То есть формально страны Европейского сообщества покупку энергоресурсов в нашей стране резко сократили. Однако прекращение поставок означает, что и другие государства, которые покупку российских энергоресурсов не ограничивали, будут искать, где получить выпадающие объёмы. И, соответственно, составят конкуренцию европейским государствам.

Что же касается сроков действия запрета на экспорт бензина и нефти, то в Минэнерго РФ подчёркивали, что он бессрочный и будет действовать до тех пор, пока не будет достигнут баланс цен и не устранена угроза дефицита на внутреннем рынке.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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