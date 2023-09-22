Компания Apple обогнала Samsung по экспорту телефонов из Индии

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации издания Business Standard, компания Apple стала главным экспортером смартфонов из Индии, впервые превзойдя Samsung.

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Доля Apple в экспорте смартфонов во втором квартале достигла 49%, что значительно превышает показатель прошлого года. Samsung, с другой стороны, заняла 45% рынка в марте-апреле 2023 года.

Apple недавно начала сборку модели iPhone 15 на заводе тайваньской компании Foxconn в штате Тамилнад. Кроме того, iPhone 14 и другие модели также производятся на предприятиях Wistron в Нарсапуре, рядом с Бангалором, и тайваньской Pegatron.

Начиная с 2017 года, в Индии уже собирались смартфоны первого поколения iPhone SE, а в 2020 году началась сборка второго поколения iPhone SE 2020. Эксперты отмечают, что Apple продолжает наращивать производство смартфонов в Индии, следуя своему плану развития производства вне континентального Китая.

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