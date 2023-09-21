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"Пока бессрочно": сколько из России нельзя будет вывозить бензин и дизель

1:03
Экономика

Первый заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин рассказал, сколько будет действовать запрет на экспорт из России бензина и дизельного топлива. Про его словам, пока запрет введён бессрочно.

"Пока бессрочно": сколько из России нельзя будет вывозить бензин и дизель
Фото: https://media.autoweek.nl/

"Мы рассчитываем на то, что рынок эффект почувствует достаточно быстро, но далее это будет зависеть от насыщения рынка и от результатов", — цитирует Сорокина ТАСС.

По его словам, с начала этой недели стоимость бензина Аи-92 упала примерно на десять процентов, дизель подешевел на 2,5-3 процента.

При этом Сорокин отметил, что введённый правительством РФ запрет на экспорт должен дать эффект достаточно быстро, ибо станет преградой для "серого" экспорта. То есть когда энергоресурсы закупались в России и затем перепродавались на внешних рынках, где цены более высокие.

Первый замглавы Минэнерго отметил, что предпринимаемые меры уже оказывают влияние на цену энергоресурсов.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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