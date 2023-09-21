Первый заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин рассказал, сколько будет действовать запрет на экспорт из России бензина и дизельного топлива. Про его словам, пока запрет введён бессрочно.
"Мы рассчитываем на то, что рынок эффект почувствует достаточно быстро, но далее это будет зависеть от насыщения рынка и от результатов", — цитирует Сорокина ТАСС.
По его словам, с начала этой недели стоимость бензина Аи-92 упала примерно на десять процентов, дизель подешевел на 2,5-3 процента.
При этом Сорокин отметил, что введённый правительством РФ запрет на экспорт должен дать эффект достаточно быстро, ибо станет преградой для "серого" экспорта. То есть когда энергоресурсы закупались в России и затем перепродавались на внешних рынках, где цены более высокие.
Первый замглавы Минэнерго отметил, что предпринимаемые меры уже оказывают влияние на цену энергоресурсов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Существует несколько распространенных заблуждений, которые часто принимают за правду.