Индия призвала Россию прекратить продажу алмазов

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупнейший производитель алмазов в России — компания "Алроса" — подтвердил временную остановку продаж своей добытой продукции на два месяца, сообщает EADaily.

Фото: openverse

Это решение было принято по запросу индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC).

"Это решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе [гранильных] фабрик и сокращению распределения ресурсов", — подтвердили в GJEPC.

Отмечается, что приостановка деятельности будет действовать в течение сентября и октября текущего года. В "Алросе" объявили, что данное решение призвано предотвратить переизбыток запасов, учитывая явное снижение спроса на алмазы.

Кроме того, EADaily сообщает о снижении стоимости акций "Алроса" после публикации этой новости, их цена упала на 2,5%, достигнув 71,82 рубля за одну акцию.

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Россия отказалась продавать Индии алмазы за рупии.