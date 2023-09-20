Индия призвала Россию прекратить продажу алмазов

Крупнейший производитель алмазов в России — компания "Алроса" — подтвердил временную остановку продаж своей добытой продукции на два месяца, сообщает EADaily.
Это решение было принято по запросу индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC).
"Это решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе [гранильных] фабрик и сокращению распределения ресурсов", — подтвердили в GJEPC.
Отмечается, что приостановка деятельности будет действовать в течение сентября и октября текущего года. В "Алросе" объявили, что данное решение призвано предотвратить переизбыток запасов, учитывая явное снижение спроса на алмазы.
Кроме того, EADaily сообщает о снижении стоимости акций "Алроса" после публикации этой новости, их цена упала на 2,5%, достигнув 71,82 рубля за одну акцию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В США умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября.