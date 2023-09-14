В США рассказали, кто может убедить Россию вернуться в зерновую сделку

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала, на кого рассчитывают в Вашингтоне, дабы убедить Россию вернуться в зерновую сделку.

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По её словам, в американской администрации надеются, что генсеку ООН Антониу Гутеррешу в ходе его контактов на неделе высокого уровня удастся это сделать. Российскую делегацию, напомним, возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдёт 19-26 сентября.

"Мы благодарны генеральному секретарю за то, что он продолжает активно контактировать, пытаясь найти выход для возврата русских в черноморскую инициативу. И мы надеемся, что он достигнет успеха в этом на встречах, которые он будет проводить на следующей неделе с различными партнёрами", — цитирует "Прайм" заявление американского постпреда при ООН.

Ранее Антониу Гутерриш говорил, что намерен провести переговоры с Сергеем Лавровым, президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.

Россия 18 июля заявила о возражении насчёт очередного продления зерновой сделки, поскольку её условия в отношении нашей страны не выполнялись. Российские официальные лица заявляли, что сделка будет возобновлена после того, как будут выполнены условия в отношении России.

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