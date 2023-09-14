Источник: новые предложения РФ по зерновой сделке обсудят в ООН — "очень сложно"

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

На следующей неделе в Генассамблее ООН с участием президента Турции Реджепа Эрдогана, генсека организации Антониу Гутерреша и главы МИД РФ Сергея Лаврова обсудят новые предложения России по зерновой сделке, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Фото: openverse

Как уточнил источник, переговоры по аспектам возобновления зерновой сделки порой "идут очень сложно".

"Эти предложения касаются страхования судов и оплаты российского экспорта, — сообщил источник РИА Новости. — Мы объясняем нашим партнёрам, странам ЕС, что не можем в одиночку работать над восстановлением зернового коридора".

По словам собеседника, необходимо проработать аспекты гарантий и данных России обещаний по возобновлению зернового коридора.

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