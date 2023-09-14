Россияне начали скупать книги про эзотерику и карты Таро

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России вырос спрос на покупку книг по эзотерике, сообщили эксперты. Кроме того, чаще начали приобретать карты Таро и руководство по ним.

Фото: openverse

Так, согласно информации, за 2023 год в сегменте "эзотерика" рост продаж составил 21 процент. На карты все 36 процентов.

"Картами таро в этом году интересуются больше, чем в прошлом, зафиксирован рост продаж на 36 процентов. В первом полугодии 2022 года динамика роста составляла 155 процентов год к году", — сообщили в пресс-службе известного маркетплейса "Известиям".

Больше всего в сегменте "эзотерика" востребованы книги по улучшению финансового, духовного и семейного положения.

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