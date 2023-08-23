Ведический астролог Лариса Богучарская разложила карты Таро, составив специально для Pravda.Ru любовный гороскоп на оставшуюся часть недели для всех знаков зодиака.
Овны
Паж пентаклей
Успех в личной жизни вам гарантирован на этой неделе. Одиноких Овнов ждут новые знакомства, а тех, у кого уже сложились отношения, — укрепление связи с партнёром.
Если хотите завоевать внимание партнёра, лучше приложить усилия, возможно, сделать подарок.
Тельцы
Аркан Солнце
Вас ждёт много счастливых моментов со своей второй половинкой. А для тех, у кого еще нет пары, аркан несёт новые, удачные знакомства, полные искренних чувств, которые перетекут в ответственные, полные уважения друг к другу отношения. Если вы давно мечтали о том, чтобы у вас с партнёром были одинаковые планы и цели, то это самое время их организовать.
Близнецы
Туз мечей
Самое время прояснить ситуацию и воспользоваться логикой. Не стоит впадать в эмоциональные разборки на тему "кто виноват”. Лучше конструктивно сесть и обсудить взаимные претензии. Одиноких ждёт встреча с интеллектуальным человеком.
Раки
Пять чаш
Возможно, некоторых Раков ждёт разочарование в своём избраннике, а кто-то поймает себя на мысли, что до сих пор переживает расставание с бывшим партнёром. Но не стоит переживать, таить обиды и страхи. Отпустите прошлое, и тогда счастливое будущее не заставит себя ждать!
Львы
Двойка мечей
Многим Львам захочется сохранить отношения, несмотря на ссоры и недопонимания. Не время принимать категоричные решения, лучше всё обдумать позднее. Недоверие к партнёру может перерасти в охлаждение чувств и бесконечное обдумывание: "а нужно ли мне всё это?”
Девы
Рыцарь мечей
Обострение отношений и открытые конфликты могут привести к серьёзному накалу в отношениях. Один из партнёров выскажет всё, что накопилось. А чем всё это закончится, зависит уже от индивидуальных обстоятельств. Позвольте высказаться и себе, и своему партнёру. Вы вскроете действительно важные моменты, которые помогут вам обоим стать лучше в будущем. Одиноким предстоит знакомство со вспыльчивым человеком, который всегда говорит то, что думает.
Весы
Аркан Иерофант
Очень благоприятное время для заключение брака и вступления в новые отношения, так как, скорее всего, они будут открытые и честные. Если вам нужно прояснить отношения без скандала, чинно и благородно, то лучше это сделать на этой неделе.
Новые знакомства будут иметь серьёзное продолжение.
Скорпионы
Двойка чаш
Неделя будет прекрасной для романтических отношений в любых парах. Чувство полного доверия, взаимность, нежность и любовь. Отличное время поехать вдвоём в отпуск и погрузиться в "медовый месяц”, пусть даже десятый по счёту. Для одиноких представителей знака — счастливая встреча со своей новой любовью.
Стрельцы
Аркан Отшельник
Бывает, наступает такое время, когда хочется побыть наедине с собой, даже если вы рядом с кем-то. Сейчас очень полезное время для этого, и необязательно эта ситуация приведёт к разрыву. Возможно, у вас появилась потребность уединиться и поблуждать немного в себе самом. Позвольте это сделать и своей второй половинке, если видите, что так будет лучше.
Козероги
Аркан Маг
Самое время взять ситуацию в свои руки и вершить свою Судьбу самому. Если вы долго не решались на какой-то важный шаг — дерзайте! Не стоит забывать, что результат будет полностью зависеть от ваших действий.
Есть вероятность встречи с человеком, очень уверенным в себе, сексуальным и харизматичным. Только не поддавайтесь на разного рода манипуляции с его стороны.
Водолеи
Четвёрка чаш
Отстранённость и апатия в отношениях. Если вы поймали себя на мысли, что увязли в бесперспективных, иллюзорных отношениях, самое время "прозреть”.
Совет карты — посмотреть по сторонам более внимательно, и тогда есть шанс завязать очень интересное знакомство.
Рыбы
Рыцарь пентаклей
Знакомство с перспективным, деловым человеком, для которого любовь — это не только эмоции и красивые слова, но и материальная забота.
В отношениях всё в порядке: совместное ведение хозяйства, проектов, зарабатывание денег. Всё хорошо, устойчиво и традиционно.
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