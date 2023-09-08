В России могут ввести временный запрет на экспорт топлива за границу

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сегодня Министерство энергетики Российской Федерации активно рассматривает текущую ситуацию. Официальные представители ведомства отмечают, что специалисты уделяют особое внимание доставке нефтепродуктов по внутренним направлениям.

Фото: openverse.org

Пресс-служба Министерства энергетики также объявила, что правительство России в настоящее время рассматривает предложения о введении долгосрочных мер, связанных с ограничением экспорта, изменением налоговой нагрузки и приоритетами в перевозке нефтеналивных грузов.

Совместно с экспертами РЖД ведомство контролирует частоту доставки топлива на южные и восточные направления, сообщает motor.ru.

Представители Минэнерго подчеркивают, что несмотря на рост цен, на внутреннем рынке остается достаточное количество нефтепродуктов, и запасы дизеля в размере почти трех миллионов тонн способны удовлетворить потребности страны. Недавно стоимость бензина марки АИ-95 установила новый исторический максимум, достигнув отметки в 72 821 рубль за тонну.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Россия вводит временный запрет на экспорт зерна и сахара