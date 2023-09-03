Россия более чем в два раза увеличила закупки лекарств в Бразилии

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала года и до июля Россия увеличила закупки лекарств и вакцин из Бразилии более чем в два раза, согласно данным бразильской статистики, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse

Также заметно возрос импорт средств для ухода за полостью рта и зубами, а также эфирных масел и ароматических смесей в Россию. Среди приобретенных лекарств наибольший объем пришелся на инсулины, произведенные компанией "Ново-Нордиск", включая препараты "Фиасп", "Протафан" и "Актрапид", которые производятся в Бразилии.

Кроме того, были также закуплены небольшие партии фармсубстанций из Бразилии. За семь месяцев Россия потратила на закупки у бразильских поставщиков 3,8 миллиона долларов, что значительно превышает объем закупок прошлого года, который составлял 1,7 миллиона долларов.

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