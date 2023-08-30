Минэкономразвития объявило о 0,5% росте ВВП России в июле

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рост ВВП Российской Федерации в июле увеличился до 0,5%, в сравнении с предыдущим месяцем, когда он составил 0,1%. Эти данные представлены в аналитическом обзоре текущей экономической ситуации в стране, подготовленном Министерством экономического развития.

Согласно анализу Минэкономразвития, в июле 2023 года рост ВВП, исключая сезонные колебания, достиг 0,5%, что является ускорением по сравнению с приростом в 0,1% в предыдущем месяце.

Индикатор роста в этом месяце оказался выше, чем в июле 2022 года на 5%.

"На годовом уровне рост ВВП превысил прошлогодний уровень на 5,0% (в июне — +5,7%), и перешагнул отметку двух лет назад на +0,8% (в июне — +0,3%). В целом за первые семь месяцев 2023 года ВВП увеличился на 2,1% (в первом полугодии — 1,6%)", — отмечается в аналитическом обзоре.

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