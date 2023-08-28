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Bloomberg: продукция Apple может подорожать из-за напряжённых отношений США и КНР

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Экономика

На фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином возможно подорожание продукции Apple. Об этом пишет Bloomberg.

Bloomberg: продукция Apple может подорожать из-за напряжённых отношений США и КНР
Фото: "iphone" by twicepix is licensed under CC BY-SA 2.0.

По информации агентства, порядка 80% партнёров компании Apple находятся на территории Китая. Отмечается, что напряжённость в отношениях США и КНР привела к "расколу" логистики поставок техники.

Это может спровоцировать увеличение стоимости продукции Apple по всему миру, сказано в статье.

Кроме того, агентство уточняет, что на создание техники Apple премиум-класса, вероятно, будет уходить больше денег.

Ранее в России запустили продажу новых продуктов бренда Apple. Речь идёт о таких устройствах, как Mac Studio M2 Max и M2 Ultra.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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